الإستفزازات مستمرة.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة جارتها الجنوبية

أكد جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأحد.



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ولم تحدد الهيئة عدد الصواريخ التي أُطلقت، لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة لتحليل أحدث عملية إطلاق من قبل كوريا الشمالية، مشددة على أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "رصد جيشنا صواريخ كروز عدة غير محددة أطلقت قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو الكورية الشمالية الساعة 8:00 الأحد بالتوقيت المحلي".ولم تحدد الهيئة عدد الصواريخ التي أُطلقت، لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة لتحليل أحدث عملية إطلاق من قبل كوريا الشمالية، مشددة على أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب.

وفي مواجهة تصاعد التهديد النووي من كوريا الشمالية، عملت سول على تعزيز العلاقات مع واشنطن، وأجرت مناورات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة.



إلى ذلك نجح كيم في وضع قمر اصطناعي للتجسس في المدار أواخر العام الماضي، بعد تلقي ما قالت سول إنها مساعدة تكنولوجية روسية، مقابل تزويد موسكو بأسلحة في إطار حربها على أوكرانيا.(سكاي نيوز عربية)



