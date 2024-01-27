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عربي-دولي

ترامب يتحدث عن “كارثة” تهدد الولايات المتحدة

Lebanon 24
27-01-2024 | 23:35
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وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب امس، الوضع على الحدود الأميركية بالكارثة التي على وشك الحدوث.

 

وأكد ترامب معارضته لمشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة توافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن تطبيقه "لإغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.

 

وتحول مشروع القانون إلى مادة تجاذب باعتبار أن الهجرة من القضايا الساخنة التي يتم استخدامها في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترامب وبايدن.

 

وألقى بايدن بثقله وراء مشروع القانون المقترح الجمعة، مشددا على أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد "الأقوى" لضبط الحدود. 

 

ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

 
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وكتب الرئيس السابق على منصته تروث سوشال السبت "إن اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق".

 

وأضاف أن الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث".

( سكاي نيوز)

 

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