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عربي-دولي

رئيس الوزراء اليمني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

Lebanon 24
27-01-2024 | 23:50
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دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك امس، المجتمع الدولي إلى "تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية"، متهما الجماعة بقطع الطريق أمام جهود إحلال السلام في اليمن.

 
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وقال عبد الملك خلال لقائه في الرياض، مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سونالي كردي، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: إن "القرار الأمريكي بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ينبغي أن يكون محل اجماع دولي بعد استنفاد كل الخيارات الممكنة معهم، وإصرارهم على قطع الطريق على كل جهود السلام ومفاقمة معاناة الشعب اليمني".

 

وأضاف أن "الحكومة حريصة على عدم تأثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف، وستعمل بمختلف الآليات لضمان ذلك، وملتزمة بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين".

 

وأكد رئيس الوزراء اليمني "دعم الحكومة الكامل لمجتمع العمل الإنساني ضد إجراءات الحوثيين بحق موظفي الوكالات الإغاثية من الجنسيتين الأمريكية والبريطانية وتقديم كافة التسهيلات للعمل الإنساني من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) والمحافظات المحررة".

( روسيا اليوم)

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