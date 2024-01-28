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إيران: قلق من تأثير ''العدو'' على انتخابات ''مجلس القيادة''

Lebanon 24
28-01-2024 | 00:05
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جددت إيران الحديث عن «التأهب العسكري» لمواجهة أي تهديد للنظام، في حين حذرت من «أعداء يعملون ضد الانتخابات الإيرانية»، التي ستجري مطلع آذار المقبل.

 

وقال نائب قائد الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إن طهران "تتمتع بأقصى درجات الجهوزية والتأهب وتقف بقوة في مواجهة أي تهديدات".

 

في هذه الأثناء حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من محاولات لـ«إثارة الأجواء» بين طهران وإسلام آباد، بعد مقتل 9 باكستانيين برصاص مسلحين مجهولين في جنوب شرقي إيران قرب من الحدود مع باكستان، وفقاً لوكالة «مهر» الحكومية.

 

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن رئيسي، خلال استقباله سفير باكستان الجديد في طهران محمد مدثر تيبو، أنه "يجب التصدي بجد لأي محاولة ترمي إلى إثارة الأجواء في العلاقات بين البلدين".

( الشرق الأوسط)
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