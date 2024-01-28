تفاؤل حول "مسوّدة اتفاق" تدمج مطالب إسرائيل وحماس.. صحيفة تكشف التفاصيل

نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، اليوم، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مفاوضي الولايات المتحدة وضعوا مسوّدة اتفاق محتمل يدمج مقترحات إسرائيل و«حماس» بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وذكرت الصحيفة أن مسوّدة الاتفاق المكتوبة ستُشكل إطارعمل للتباحث في اجتماع باريس، وأنها قد تُفضي إلى إبرام اتفاق فعلي خلال الأسبوعين القادمين، يُحدث تحولّا في الصراع، بحسب وصفها.

وقالت إن المفاوضين لديهم تفاؤل حذر بأن اتفاقا نهائياً في متناول اليد.

وأشارت إلى أنه ما زالت هناك خلافات «مهمة» قائمة، وفقاً للمسؤولين الذين لم تُسّهم.

( الشرق الاوسط)