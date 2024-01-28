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عربي-دولي

الغرب سيبدأ في عام 2024 بالتخلي عن الصراع مع روسيا.. خبير يكشف السبب

Lebanon 24
28-01-2024 | 01:00
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قال فيتولد مودزيليفسكي الأستاذ في جامعة وارسو البولندية، في مقال لصحيفة Myśl Polska، إن الغرب سيبدأ في عام 2024، بالتخلي عن رواية الصراع مع روسيا بسبب استحالة هزيمتها.

 

وأضاف: "ستمتلئ الأشهر المقبلة بالبحث المحموم عن تفسير رسمي لفشل النسخة الحالية من السياسة الشرقية، وذلك لأنه لن يتم تحقيق هدف هزيمة روسيا. وسيتكلل بالفشل كذلك، الهدف السابق للسياسة الغربية المتلخص في احتواء وكبح روسيا".

 
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وأشار الخبير إلى أن العقوبات، وخلافا لمخططات الغرب، لم تسحق روسيا التي لم تنهار كذلك بسبب "الخوف من العالم الغربي".

 

وخلص مؤلف المقالة إلى أنه بعد هزيمة أوكرانيا، لا بد من اختراع عقيدة جديدة، ليتم في ضوئها تقديم كل هذه الإخفاقات على أنها انتصار.

( روسيا اليوم)

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