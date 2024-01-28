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عربي-دولي

صدمة حقيقية.. "فضيحة" سفير جمعية مناهضة العنف (صورة)

Lebanon 24
28-01-2024 | 01:15
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تمكنت الكاميرات من رصد مشاهد مروعة للمغني الشعبي الباكستاني راحت فتح علي خان وهو يعتدي بالضرب على أحد أعضاء فرقته في جولة له بالولايات المتحدة.

 

وقام خان وهو سفير لجمعية مناهضة للعنف أساسها الملك تشارلز بضرب الرجل وسحبه من شعره، مبررا فعلته عقب الحادثة: "لقد كان تلميذي وأنا ضربته، ليس لديه أي اعتراض".

 

وسبب الفيديو، الذي تم إرساله إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صدمة حقيقية، وسيحرج "الصندوق البريطاني الآسيوي"، الذي يساعد ضحايا العنف المنزلي ويدير مبادرات لضمان الصحة العقلية في جميع أنحاء الهند وباكستان.

 
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وأسس الملك تشارلز الصندوق البريطاني الآسيوي، عام 2007 لمعالجة الفقر وبناء العلاقات المجتمعية.

 

وقال مصدر مطلع على الحادث إن الخلاف ربما كان بسبب زجاجة من الخمر. 

 

ويعتبر خان أهم مطرب حي لنوع من الموسيقى مشهور في باكستان يسمى القوالي.

 

وقالت الصندوق البريطاني الآسيوي: "إننا نأخذ جميع الاتهامات المتعلقة بإساءة المعاملة على محمل الجد وسننظر في هذا الأمر بشكل عاجل".

فضيحة" سفير جمعية مناهضة العنف.. الكاميرات رصدتها | سكاي نيوز عربية

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