عن الحكومة التي تنتظر غزة بعد الحرب.. هذا ما أفصح عنه وزير المال الإسرائيلي

قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه ستكون هناك حكومة عسكرية في قطاع غزة، وستكون مسؤولة عن الشؤون المدنية.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سموتريتش أن غزة ستشهد حكومة عسكرية تتولى مسؤولية الملفات والقضايا المدنية في القطاع، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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وشدد وزير المال الإسرائيلي على أن من يتعهد باستعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة، أحياء، يكذب، على حد قوله.

وكان بتسلئيل سموتريتش، قد أكّد سابقًا إنه بعد "هزيمة حماس"، يجب على إسرائيل السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا.

وأضاف في مقابلة مع القناة "12"، إنه لا يفهم "لماذا يعتقد الجمهور في إسرائيل منذ شهرين ونصف أننا لم ننجح في الحرب". ووفقا له، فإن إسرائيل "تنجح، حيث تسحق حماس وتدمر غزة وسوف نستمر في الانتصار".