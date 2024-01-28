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عربي-دولي

بعد استهداف باليستي ناجح.. سفينة تجارية تستأنف مسارها في البحر الأحمر

Lebanon 24
28-01-2024 | 01:37
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، أن استهداف "أنصار الله" اليمنية للسفينة "مارلين لواندا" أسفر عن اندلاع حريق فيها وتم إخماده دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن السفينة عادت إلى مسارها السابق.
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وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس": "أمس السبت ضرب الحوثيون المدعومون من إيران السفينة "مارلين لواندا" المملوكة لجزر برمودا والتي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن. تنقل السفينة شحنة من النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط من الهيدروجين السائل شديد الاشتعال. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، اندلع حريق كبير في أحد عنابر الشحن".
وأضاف البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام"، حيث قدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفد قدرته على مكافحة الحرائق العضوية. ويتكون الطاقم متعدد الجنسيات، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا و1 بنغلاديشي".
 
وتابع: "بفضل هذا الرد السريع من قبل القوات البحرية الأمريكية والهندية والفرنسية، تم إخماد الحريق الآن. ولم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السفينة صالحة للإبحار، وعادت إلى مسارها السابق".
 
 
المصدر: سبوتنيك
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