روسيا تحذّر من مصادرة أصولها وأملاكها: سنردّ بشكل مناسب وفعال

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية.



ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الأحد عن مصدر في الخارجية الروسية قوله: "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن عدم شرعية الإجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج. وقد أشرنا مرارا إلى أن الاستيلاء على الممتلكات الروسية غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".

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وأضاف المصدر أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها تطاول صارخ على العقارات السيادية وسرقة صريحة ومبتذلة من قبل مجموعة من الدول لممتلكات دولة أخرى".(روسيا اليوم)