ذكرت صحيفة "The National" الإماراتية الناطقة بالإنكليزية في تقرير لها أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، قصف الجيش الأميركي مواقع الحوثيين في اليمن تسع مرات على الأقل، مما أثار مخاوف من انتقال البنتاغون إلى صراع طويل الأمد آخر في الشرق الأوسط من دون مخرج واضح. إن الهدف المعلن للولايات المتحدة، الحامية الفعلية للعديد من الممرات المائية الدولية، هو "إضعاف" قدرات الحوثيين ومنع المتمردين المدعومين من إيران من إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في هجمات أجبرت بالفعل سفن الشحن على إعادة توجيه مسارها حول جنوب إفريقيا".

Advertisement

وبحسب الصحيفة، "لطالما سعت واشنطن إلى تحويل تركيزها عن الشرق الأوسط بعد عقود من التدخل العسكري في العراق وسوريا وأماكن أخرى، ويسلط الوضع في اليمن الضوء على مدى الصعوبة التي ستواجهها الولايات المتحدة في إخراج نفسها من المنطقة. وقال المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ للصحيفة إن الولايات المتحدة ستواصل القيام بكل ما يلزم لإحباط الحوثيين. وأضاف: "تهدف هذه الضربات إلى ضرب قدرات الحوثيين لشن هجمات على السفن، بما في ذلك منشآت الأسلحة تحت الأرض والصواريخ التي يستخدمونها لضرب السفن التجارية والمدنية". وتابع قائلاً: "يجب أن تتوقف الهجمات. سنواصل القيام بما يجب علينا لحماية سفننا وبحارتنا، وكذلك التدفق الحر للتجارة الدولية".

وأضافت الصحيفة، "يقول الحوثيون إنهم يهاجمون السفن المبحرة باتجاه إسرائيل أو المرتبطة بها رداً على الحرب في غزة، والتي تحاول الولايات المتحدة وقف انتشارها وتوسها إلى صراع إقليمي، لكن لا يبدو أن الضربات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة تغير نوايا الحوثيين، على الأقل في الوقت الحالي، خاصة وأن الجماعة تعهدت بمواصلة مهاجمة السفن. واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن الضربات لم يكن لها تأثير رادع لكنه قال إنها ستستمر. في غضون ذلك، يضغط كبار أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين على إدارة بايدن بشأن ما إذا كانت قد انتهكت متطلبات الكونغرس من خلال شن الضربات دون موافقة تشريعية".

وتابعت الصحيفة، "كتب أعضاء مجلس الشيوخ تيم كين وكريس مورفي وتود يونغ ومايك لي: "لا يوجد تفويض حالي من الكونغرس للقيام بعمل عسكري أميركي هجومي ضد الحوثيين". وأضافوا: "مع تصاعد التوترات في المنطقة، نعتقد أن المشاركة الأميركية في حرب أخرى في الشرق الأوسط لا يمكن أن تحدث في غياب تفويض من الكونغرس، بعد نقاش مفتوح يمكن من خلاله إطلاع الرأي العام الأميركي على فوائد ومخاطر وعواقب مثل هذا الصراع". ويقول الخبراء إن هناك القليل من الخيارات السهلة أمام الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحوثيين، الذين تؤدي هجماتهم على البحر الأحمر إلى تعقيد الجهود الأميركية الطويلة الأمد للتوسط من أجل وضع نهاية دائمة للحرب الأهلية المستمرة منذ تسع سنوات في اليمن".

وبحسب الصحيفة، "قال مايكل نايتس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط: "لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل شيئاً، خاصة بعد أن أصدرت تحذيرات صارمة". وقال نايتس إن "مكافأة" الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، والتي ساعدت فيها المملكة المتحدة في مناسبتين، هي أنها ستقلل من القدرات الهجومية للحوثيين في البحر الأحمر، وقدرتهم على استهداف المملكة العربية السعودية أو شن هجمات صاروخية دقيقة داخل اليمن. وأضاف: "إننا نقوم ببعض التدمير المفيد بشكل معقول لمخزونات الأسلحة التقليدية المتقدمة لدى الحوثيين". من جانبه، اعتبر ليندركينغ أن أولوية الولايات المتحدة هي حماية مصالحها في المنطقة، بما في ذلك السلام في اليمن. وقال: "نود الحفاظ على المكاسب التي حققناها منذ عامين تقريبًا من الهدنة في اليمن وتجنب توسع الصراع في شبه الجزيرة العربية".

وتابعت الصحيفة، "قالت "أولويات الدفاع"، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن تدعو إلى تقليص التواجد العسكري الأميركي، إن حملة جوية أكثر شمولاً ضد الحوثيين من شأنها أن تعرض محادثات السلام المستمرة في اليمن للخطر وتعزز الدعم المحلي للمتمردين. وقالت المجموعة إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة من خلال الدبلوماسية، ودعت الصين والاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور أكبر في المساهمة في الأمن العالمي. وقال نايتس إن الحوثيين حققوا "الكثير" من الهجمات على السفن في البحر الأحمر من خلال إظهار استعدادهم لمواجهة الولايات المتحدة. لكنه أضاف أن أزمة البحر الأحمر ستحل على الأرجح من تلقاء نفسها عندما ينتهي الهجوم الإسرائيلي على غزة، وهو ما توقع حدوثه خلال شهر. وقال: "إنه رهان جيد جدًا على أن الحوثيين، مثل بقية محور المقاومة، سوف يتراجعون على الأرجح عندما نصل إلى مرحلة إعادة إعمار غزة"، في إشارة إلى التحالف المناهض لإسرائيل بقيادة طهران".