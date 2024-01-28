تجدد القصف على خان يونس.. واستهداف محيط مستشفى الأوروبي

أفادت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) باستشهاد عدد غير محدد من الأشخاص، وإصابة آخرين، في مدينة خان يونس ومناطق أخرى جنوب مدينة غزة وغربها، اليوم، إثر غارات إسرائيلية.

وذكرت الوكالة أن عدداً من الفلسطينيين استشهدوا فجراً، إثر قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل في خان يونس.

بدوره، أفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» بأن قصفاً مدفعياً استهدف محيط «المستشفى الأوروبي» قرب مدينة خان يونس.

وأشار إلى أن دبابات إسرائيلية توغلت شرق حي الفخاري في خان يونس، وأطلقت القذائف صوب «محيطَي (المستشفى الأوروبي) وخيام النازحين»، دون خوض في تفاصيل.

Advertisement

وقالت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والمناطق الغربية من المدينة، ما أسفر أيضاً عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية قصفت مناطق في شمال قطاع غزة.

( الشرق الأوسط)