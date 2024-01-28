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عربي-دولي
لأوّل مرة في تاريخها.. إيران تطلق 3 أقمار اصطناعية للفضاء بنجاح
Lebanon 24
28-01-2024
|
03:12
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن 3 أقمار اصطناعية، الأحد، باستخدام صاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الاصطناعية، الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية.
وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الاصطناعية يزن 32 كيلوغراما، بينما يزن الآخران 10 كيلوغرامات لكل منهما.
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وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض.
وأشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.
والقمر الاصطناعي الأكبر يطلق عليه اسم "مهدا" وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية ومصمم لاختبار دقة الصاروخ سيمرج في إيصال شحنات متعددة للفضاء.
وأطلقت إيران القمر الاصطناعي "ثريا" إلى المدار هذا الشهر بصاروخ صنعه الحرس الثوري، مما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.
ورفضت إيران، السبت، تنديد دول أوروبية بإطلاق القمر الاصطناعي ثريا وقالت إن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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