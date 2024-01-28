نفاد أدوية بمستشفى ناصر المحاصر ودفن شهداء في ساحتها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، امس، عن نفاد أدوية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس (جنوب)، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه لليوم السادس على التوالي، مضيفة أن عشرات "الشهداء دفنوا في ساحته".

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في سلسلة بيانات نشرها على فيسبوك: "نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة في مجمع ناصر الطبي المحاصر، ونقص حاد وخطير في وحدات الدم".

وأضاف: "الأهالي اضطروا لدفن 150 من الشهداء والوفيات في ساحة المجمع نتيجة حصاره، وما زال هناك 30 شهيدا مجهول الهوية في ثلاجة الموتى".

وحذر القدرة من "توقف عمل المولدات الكهربائية في المجمع خلال الأيام الأربعة القادمة نتيجة نقص الوقود".

وأشار إلى أن "خزانات المياه داخل المجمع تعرضت للتلف والأعطال نتيجة إصابتها بشظايا ونيران الطائرات المسيرة الإسرائيلية".

وقال عن ذلك: "تلف خزانات المياه أدى لتسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة، فضلا عن نقصها في مركز غسيل الكلى".

( الاناضول)