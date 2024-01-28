تطوّر أمني شمال غزة.. أسطورة السيطرة على القطاع تبدّدها شرطة حماس!

وثّق فلسطينيون متواجدون في شمال قطاع غزة، الأوضاع الميدانية في أعقاب الانسحابات الجزئية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية من بعض المناطق، مؤكدين أن هناك عودة للأجهزة الأمنية والشرطية.



وأفاد شهود عيان أن "رجال الشرطة يتجولون في الميدان بزيهم الرسمي، ويحاولون فرض سيطرتهم وملاحقة أي مظاهر للاستغلال"، وذلك في ظل شح المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.



وأكد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، أن حركة حماس بدأت تعيد تشكيل قوة الشرطة الخاصة بها، في أجزاء من مدينة غزة وشمال القطاع، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن تقارير استخباراتية أمس، أن حركة حماس بدأت بإعادة تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، وخاصة في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال.