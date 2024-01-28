روسيا تستهدف "بنية تحتية حيوية" في أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت بها بنية تحتية مدنية وحيوية في أنحاء البلاد.

وأضافت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أو مصابين في الهجمات.

وكثفت روسيا وأوكرانيا من الهجمات الجوية المتبادلة في الأشهر القليلة الماضية والتي استهدفت بنية تحتية عسكرية مهمة وكذلك بنية تحتية للطاقة والنقل.

وقالت القوات الجوية إن روسيا هاجمت منطقة بولتافا في وسط البلاد بصاروخين باليستيين من منظومة إسكندر، كما أطلقت 3 صواريخ أرض جو على منطقة دونيتسك في الشرق.

وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية فيليب برونين على تيليغرام إن صواريخ روسية ضربت موقعا اصطناعيا في مدينة كريمنشوك، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت القوات الجوية إن الأنظمة الدفاعية دمرت 4 طائرات مسيرة من أصل 8 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

( سكاي نيوز)