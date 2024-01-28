Advertisement

عربي-دولي

روسيا تستهدف "بنية تحتية حيوية" في أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات

Lebanon 24
28-01-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1157841-638420370148418927.jpeg
Doc-P-1157841-638420370148418927.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت بها بنية تحتية مدنية وحيوية في أنحاء البلاد.

 

وأضافت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أو مصابين في الهجمات.

 

وكثفت روسيا وأوكرانيا من الهجمات الجوية المتبادلة في الأشهر القليلة الماضية والتي استهدفت بنية تحتية عسكرية مهمة وكذلك بنية تحتية للطاقة والنقل.

 

وقالت القوات الجوية إن روسيا هاجمت منطقة بولتافا في وسط البلاد بصاروخين باليستيين من منظومة إسكندر، كما أطلقت 3 صواريخ أرض جو على منطقة دونيتسك في الشرق.

 

وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية فيليب برونين على تيليغرام إن صواريخ روسية ضربت موقعا اصطناعيا في مدينة كريمنشوك، مما أدى إلى اندلاع حريق. 

 

وقالت القوات الجوية إن الأنظمة الدفاعية دمرت 4 طائرات مسيرة من أصل 8 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

( سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:21 | 2024-01-28
06:05 | 2024-01-28
05:26 | 2024-01-28
05:18 | 2024-01-28
04:30 | 2024-01-28
04:03 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24