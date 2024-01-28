Advertisement

عربي-دولي

أميركا.. ارتفاع حالات الجرائم الجنسية في السفن السياحية

Lebanon 24
28-01-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1157853-638420386887601758.jpg
Doc-P-1157853-638420386887601758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفع في الولايات المتحدة، مستوى التحذير من التعرض للاغتصاب على متن السفن السياحية وتم الإبلاغ عن 131 حادثة في 2023 مقارنة بـ87 في 2022 و101 مثلها في 2019، قبل جائحة كورونا.

 

وصدرت تلك الأرقام عن إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي، وخلال كانون الثاني الجاري تمت مقاضاة شركة "إم إس كروزس" بسبب جريمتين جنسيتين مزعومتين على متن رحلتين بحريتين منفصلتين. علما أن جائحة شلت قطاع السياحة لمدة عامين تقريبا.

 
Advertisement

وتضمنت إحدى الدعاوى القضائية أن أحد أفراد الطاقم اغتصب أحد الركاب، واتهمت القضية الأخرى الشركة بالفشل في حماية فتاة قاصر من التعرض للتحرش في الحمام.

 

وقالت "إم إس سي كروزس" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة "غير قادرة على التعليق على القضايا القانونية المحددة المنظور فيها حاليا". وأوضحت "ومع ذلك، فإننا نأخذ أي مزاعم عن الاعتداء على متن سفننا على محمل الجد".

 

بدورهم، يحذر الخبراء من أن العدد الفعلي للحوادث من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. وأنه على المستوى الوطني، لا يتم الإبلاغ عن 2 من كل 3 اعتداءات جنسية، وفقا لـ"الشبكة الوطنية للاغتصاب وإساءة المعاملة وسفاح القربى"، كما أن قانون أمن وسلامة السفن السياحية لعام 2010 لا يحمي المواطنين غير الأمريكيين.

( روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:21 | 2024-01-28
06:05 | 2024-01-28
05:26 | 2024-01-28
05:18 | 2024-01-28
04:07 | 2024-01-28
04:03 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24