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عربي-دولي

عمرها 15 سنة فقط... طالبة تُنهي حياتها بطريقة مروّعة!

Lebanon 24
28-01-2024 | 06:05
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شهدت منطقة الطالبية في محافظة الجيزة في مصر، واقعة انتحار طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، وعثر عليها مشنوقة أمام باب شقتها، لمرورها بحالة نفسية بسبب سوء معاملة زملائها لها وتنمرهم عليها.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ، وتبيّن أن الطالبة تدعى هاجر. ع، وهي في الصف الأول الثانوي.
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وقالت والدة الفتاة إنها فوجئت بجثة ابنتها معلقة بحبل أمام باب الشقة، موضحة أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية بسبب معاملة زملائها بالمدرسة لها. (العربية)
 
 
 

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