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لواء في الجيش الإسرائيليّ يُغادر غزة

Lebanon 24
28-01-2024 | 06:21
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنهاء مهام لواء الاحتياط "كرياتي" في مدينة خان يونس جنوبي غزة، ومغادرته القطاع.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أن ضباط وجنود اللواء سيغادرون غزة عائدين إلى منازلهم. (سبوتنيك)
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