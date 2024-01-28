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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: ضبط سفينة أجنبية تحمل وقودا مهرباً

Lebanon 24
28-01-2024 | 08:09
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أعلن قائد المنطقة الثانية لقوات بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، عن ضبط سفينة أجنبية تحمل علم دولة من أوقيانوسيا محملة بمليوني لتر من وقود الديزل المهرب في مياه الخليج.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد قال قائد المنطقة الثانية لقوات بحرية الحرس الثوري في تصريح له، بعد التعرف على هذه السفينة، إنه تم احتجازها بأمر من المحكمة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل ميناء بوشهر، وتم اعتقال طاقمها المكون من 14 أجنبيا، وهم من دولتين آسيويتين.
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وأضاف أنه يجري تسليم شحنة الوقود المهرب المضبوطة إلى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط في بوشهر. (روسيا اليوم)
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