ما هي خطّة "الـ5 نقاط" لإنهاء الحرب في غزة؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ المملكة المتحدة اقترحت خطة من 5 نقاط تعتقد أنها ستنهي الحرب بين "حماس" وإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها.وقال التقرير إنّ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش هذه المبادرة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أثناء جولته في المنطقة هذا الأسبوع.ودعا كاميرون إلى "وقف فوري للأعمال العدائية".وقال مسؤول بريطاني إن "وقف القتال سيؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة ومن ثم التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، يجب أن نعمل بجد لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار والتركيز حقا على الأشياء الواقعية والقابلة للتحقيق والتي يمكن أن تجعل وقف إطلاق النار دائما ومستداما".وتابع المسؤول: "أعتقد أن هناك إجماعا متزايدا في المجتمع الدولي على أن صفقة الرهائن والوقف المؤقت للقتال هما المفتاحان لفرصة وقف دائم لإطلاق النار".وذكرت صحيفة "التايمز" أن "خطة النقاط الخمس" التي طرحتها المملكة المتحدة تقترح إنشاء "أفق سياسي" لإقامة دولة فلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.ومع ذلك، تشير الخطة إلى أنه سيكون مطلوبا من حماس إطلاق سراح الرهائن ووقف الهجمات ضد إسرائيل حتى تنجح الخطة، ويتضمن ذلك طرد زعماء حماس من قطاع غزة، وأبرزهم يحيى السنوار.وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة قد شاركت الخطة بالفعل مع الحكومات العربية والأميركية والأوروبية. (سكاي نيوز)