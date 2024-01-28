فضيحة كبيرة... مسؤولون متّهمون باختلاس أموال هذه قيمتها بالدولار

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كشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية أنّ مسؤولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنّتها موسكو.وحدث الاختلاس في اب 2022، أي بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، وذلك في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتمّ تسليمها أبداً، وفقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني.وتمّ اختلاس الأموال من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة "لفيف أرسنال" المكلّفة بالشراء، وذلك بالتواطؤ مع شركة أجنبية، وفقاً للمصدر ذاته.وقالت النيابة العامة إنّه "تمّ إبلاغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع وسلفه، ومدير إحدى الشركات الأوكرانية ومسؤول المبيعات فيها وكذلك ممثل شركة أجنبية بإشعار الاشتباه".وقال جهاز الأمن الأوكراني إنّ أحد المشتبه بهم موقوف، بعد إلقاء القبض عليه "أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا". (سكاي نيوز)