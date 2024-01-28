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عربي-دولي

طائرة تعود إلى المطار وتهبط بشكل عاجل... ما الذي حدث على متنها؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 09:10
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أعلنت الشرطة الهندية القبض على شاب أجرى مكالمة كاذبة، ادعى فيها وجود قنبلة على متن رحلة طيران من بيهار إلى دلهي، انتقاماً من موظفي الرحلة.

وعلى الفور، أعلنت السلطات حالة تأهب كاملة في مطار دلهي، خاصة أن الطائرة كانت قد أقلعت بالفعل، فتم تبليغ الطاقم بالعودة للمطار من جديد. وتم إنزال جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 210 ركاب، ثم نُقلت الطائرة إلى منطقة معزولة.
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وسارع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي ومسؤولو المطار إلى إجراء تفتيش شامل. كما تأخرت حركة الطيران في المطار لبعض الوقت، وفقاً لموقع NDTV.

وبعد انتهاء التفتيش، تم التأكد من أن التهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة "مجرد خدعة". ومع ذلك، ظلت الطائرة تحت المراقبة لفترة من الوقت خلال اليوم.

وفحصت الشرطة رقم الهاتف الذي صدرت منه مكالمة التهديد، ليتبيّن أنه شاب يدعى جاي كريشان كومار ميهتا، عمره 25 عاماً.

وأفاد بيان رسمي بأن رجال الشرطة بمطار أنديرا غاندي اعتقلوا الشاب، ليؤكد في التحقيقات أنه أجرى المكالمة عمداً لتأخير الرحلة، بعد أن رفض موظفو شركة الطيران صعوده إلى الطائرة عندما وصل متأخراً إلى المطار. (العربية)

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