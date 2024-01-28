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عربي-دولي
معلومات مهمّة... ما هي الصواريخ التي نقلها الحوثيون إلى مواقعهم الهجوميّة؟
Lebanon 24
28-01-2024
|
09:13
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نقل الحوثيون، ومعهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني، صواريخ مضادة للسفن من صنعاء إلى محافظات تعز والحديدة وحجة، خلال الساعات الماضية.
وكشفت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الصواريخ المنقولة "بالستية ومجنحة وأخرى بحرية".
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وبحسب المصادر، فإن الصواريخ نقلت إلى مواقع تنفيذ العمليات الهجومية على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
كما تم نقل عشرات الطائرات الاستطلاعية والهجومية إلى تلك المحافظات. (سكاي نيوز)
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