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عربي-دولي

دولة جديدة تعلق مساعداتها لـ"الأونروا"... من هي؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 09:46
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أعلنت فرنسا، عن تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة في النصف الأول من عام 2024 بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم 7 تشرين الاول الذي نفذته حركة حماس.
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وقالت وزارة الخارجية: "لا تخطط فرنسا لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية"، مضيفة أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة". (سكاي نيوز)
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