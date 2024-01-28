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عربي-دولي
إسرائيل مصدر رئيسي لتسليح "حماس"... كيف ذلك؟
Lebanon 24
28-01-2024
|
10:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة قالت إنّ "إسرائيل تشكل مصدرا رئيسيا لأسلحة وذخائر حركة حماس، التي تصنع المتفجرات من القذائف الإسرائيلية غير المنفجرة أو تحصل عليها من مخزونات الترسانة الإسرائيلية.
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وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمنيين غربيين وإسرائيليين قولهم، إنّ "معلومات استخباراتية حديثة كشفت مدى قدرة حماس على تصنيع عدد كبير من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف القذائف الإسرائيلية التي لم تنفجر في قطاع غزة. كما تقوم حماس بتسليح مقاتليها بأسلحة "مسروقة" من القواعد العسكرية الإسرائيلية.
وتستشهد الصحيفة بالنائب السابق لرئيس قسم إبطال العبوات الناسفة في الشرطة الإسرائيلية مايكل كارداش، الذي أوضح أن حماس تصنع المتفجرات من الذخائر الإسرائيلية التي لم تنفجر. حيث يقوم أفراد حماس باستخراج المتفجرات منها واستخدامها لاحقا في صواريخهم، وقد يصل عدد القذائف التي لم تنفجر في قطاع غزة إلى الآلاف.
وبحسب خبراء عسكريين نسبة القذائف التي لا تنفجر قد تصل الى 10 بالمئة. لكن أحد المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين أشار إلى أن إسرائيل استخدمت ذخائر متبقية من حرب فيتنام في حربها على قطاع غزة ، وبالتالي هذه النسبة قد تكون أعلى وتصل إلى 15 بالمئة.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، السلطات الإسرائيلية كانت على دراية بوجود جوانب قصور في نظام تخزين الأسلحة، يسمح بتهريب بعض منها. إذ يشير تقرير عسكري صدر في أوائل عام 2023، لسرقة مئات القنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة، وآلاف الطلقات والذخيرة من قواعد إسرائيلية سيئة الحراسة، خلال فترة زمنية غير محددة. أضف لذلك أن عناصر حماس استولوا خلال هجوم 7 تشرين الاول على كميات من الأسلحة، أو هربوها من شبه جزيرة سيناء عبر الأنفاق. (روسيا اليوم)
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