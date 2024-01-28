هل تراجع واشنطن نقل الأسلحة إلى إسرائيل؟

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علّق البيت الأبيض، الأحد، على تقرير لشبكة "إن.بي.سي نيوز" ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.وكان تقرير للشبكة الأميركية كشف أن "الولايات المتحدة تناقش استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في غزة وفتح ممرات إنسانية لتوفير المزيد من المساعدات للفلسطينيين".وأوضحت "إن.بي.سي نيوز"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين ومسؤول أميركي سابق، أنه "بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاغون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط. ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد".وذكر المسؤولون أن تل أبيب تواصل مطالبة الإدارة الأميركية بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية.