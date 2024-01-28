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عربي-دولي

هل تراجع واشنطن نقل الأسلحة إلى إسرائيل؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 10:52
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علّق البيت الأبيض، الأحد، على تقرير لشبكة "إن.بي.سي نيوز" ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وكان تقرير للشبكة الأميركية كشف أن "الولايات المتحدة تناقش استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في غزة وفتح ممرات إنسانية لتوفير المزيد من المساعدات للفلسطينيين".
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وأوضحت "إن.بي.سي نيوز"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين ومسؤول أميركي سابق، أنه "بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاغون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط. ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد".

وذكر المسؤولون أن تل أبيب تواصل مطالبة الإدارة الأميركية بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية.
 
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأحد: "لدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد تهديد حماس، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين". 
 
وأضاف: "نظل ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها ضد حماس".
 
وتابع قائلاً: "لقد فعلنا ذلك منذ 7 تشرين الأول، وسنستمر في ذلك. لم يحدث أي تغيير في سياستنا". (سكاي نيوز عربية) 
 
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