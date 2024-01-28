12
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
12
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصر تؤكد الدعم الكامل لـ"دور الأونروا" في مواجهة التحديات
Lebanon 24
28-01-2024
|
11:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، دعم بلاده الكامل لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيما تواجهه من تحديات.
وصرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن شكري أجرى الأحد اتصالا هاتفيا مع فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"الأونروا".
Advertisement
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن شكري أكد خلال الاتصال على الدور المحوري الذي تضطلع به الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنساني الضخم الذي لا يُمكِن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع.
كما نوه إلى أنه "من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدا من موظفي الوكالة في أحداث 7 تشرين الأول، وهي المزاعم التي لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية".
وفي السياق ذاته، أكد شكري أن "محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين"، مؤكدا "تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين".
من جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة، معربا عن تقديره البالغ للدور الهام والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء
Lebanon 24
إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء
02:15 | 2024-01-28
28/01/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟
15:24 | 2024-01-27
27/01/2024 03:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاورات.. هذا ما يجري داخل مصرف لبنان!
Lebanon 24
مشاورات.. هذا ما يجري داخل مصرف لبنان!
03:15 | 2024-01-28
28/01/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" إتخذ قراراً حاسماً.. عملية ستقلبُ الموازين وهذا مكانها!
Lebanon 24
"حزب الله" إتخذ قراراً حاسماً.. عملية ستقلبُ الموازين وهذا مكانها!
04:00 | 2024-01-28
28/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
Lebanon 24
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
06:51 | 2024-01-28
28/01/2024 06:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:32 | 2024-01-28
بعد "هجوم الأردن".. دعوات في مجلس الشيوخ إلى "ضرب إيران"
14:28 | 2024-01-28
مكتب نتنياهو: اجتماع باريس حول الحرب في غزة كان "بنّاء"
14:17 | 2024-01-28
خلال لقائه البرهان.. الرئيس الجزائري: نقف لمواجهة "قوى الشر" في السودان
14:00 | 2024-01-28
"نيويورك تايمز": نتنياهو يُمارس لعبة خبيثة
13:27 | 2024-01-28
إسرائيل تكافئ والدة جندي فلبيني قتل في غزة.. ماذا منحتها؟
12:42 | 2024-01-28
"بمسيرة آتية من سوريا".. هكذا تم استهداف قاعدة التنف
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
28/01/2024 21:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
28/01/2024 21:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
28/01/2024 21:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24