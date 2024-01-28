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عربي-دولي

"بمسيرة آتية من سوريا".. هكذا تم استهداف قاعدة التنف

Lebanon 24
28-01-2024 | 12:42
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بعدما أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، كشفت مصادر "العربية" أن الطائرة المسيّرة التي استهدفت القوات الأميركية في الأردن جاءت من سوريا.
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وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان "في 28 كانون الثاني، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون - في حصيلة أولية- في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيّرة) استهدف قاعدة في شمال شرقي الأردن، بالقرب من الحدود السورية".

كما كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل.

وتتواجد القوات الأميركية في (البرج 22) وهو موقع صغير بالأردن قرب الحدود السورية كجزء من مهمة تقديم المشورة والمساعدة مع الأردن بحسب الشبكة الأميركية. (العربية)
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