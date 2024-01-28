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عربي-دولي
إسرائيل تكافئ والدة جندي فلبيني قتل في غزة.. ماذا منحتها؟
Lebanon 24
28-01-2024
|
13:27
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ذكرت تقارير إعلامية محلية، أن إسرائيل قررت مكافأة والدة جندي احتياط فلبيني في صفوف الجيش الإسرائيلي، قتل في الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الداخلية موشيه أربيل قرر منح الجنسية الإسرائيلية لوالدة الجندي سيدريك غارين، بعد مقتله في غزة الأسبوع الماضي.
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وكان غارين (23 عاما) هو الابن الوحيد لوالديه إيميلدا وريكو، اللذين جاءا إلى إسرائيل من الفلبين قبل ولادته.
وتم ترحيل والده عندما كان سيدريك يبلغ من العمر عامين، لكن والدته بقيت معه في إسرائيل كمقيمة مؤقتة.
وحصل غارين على الجنسية الإسرائيلية بعد انتهاء خدمته العسكرية.
وكان الجندي الفلبيني ضمن الـ21 جنديا، الذين قتلوا دفعة واحدة في كمين نصبته لهم حماس.
وقتل الجنود الـ21، الإثنين، عندما تعرضوا لهجوم بقذائف "آر بي جي" من مقاتلي حماس، مما أدى إلى انهيار مبنيين كانوا بداخلهما.
وكان هذا الحادث الأكثر دموية بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية في غزة.
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