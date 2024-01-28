الأردن: القاعدة الأميركية المستهدفة تقع خارج حدودنا

بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين بطائرة مسيرة قادمة من سوريا، أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين الأحد أن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

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وقال الوزير لقناة "المملكة" الرسمية إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن"، موضحا أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".

مقتل 3 جنود أميركيين

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين في هجوم قرب قاعدة قرب الحدود الأردنية السورية.

وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، عن أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

"قاعدة قرب الحدود السورية"

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم، أن ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وتتواجد القوات الأميركية في هذا الموقع (البرج 22) كجزء من مهمة تقديم المشورة والمساعدة مع الأردن.

"جاءت من سوريا"

إلى ذلك، ذكرت مصادر "العربية"، أن الطائرة المسيّرة التي استهدفت القوات الأميركية في الأردن جاءت من سوريا.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

"تصعيد كبير"

كما قال "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وتابع "ما حدث بالأردن تصعيد كبير".

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

158 هجوما على القوات الأميركية

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 تشرين الاول الماضي.

فيما هددت تلك الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة مواني إسرائيل.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

وتنشر واشنطن 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا. (العربية)