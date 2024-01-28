خلال لقائه البرهان.. الرئيس الجزائري: نقف لمواجهة "قوى الشر" في السودان

خلال زيارة لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأحد، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقوف بلاده إلى جانب السودان "لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه".

ويخوض الجيش السوداني حربا مع قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي بعد أن كان الطرفان يتقاسمان السلطة، بعدما أطاحا بالحكومة المدنية في انقلاب مشترك في تشرين الاول 2021.

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وقال تبون في تصريح مشترك مع ضيفه السوداني، نقله التلفزيون الحكومي، بعد مباحثات جرت بينهما، إن "الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه"، من دون توضيح ماهية القوى التي أشار إليها.

من جهته، أكد البرهان أن "السودان يتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين"، معربا عن "سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان البرهان وصل الى الجزائر صباح الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء نذير العرباوي.

وتأتي زيارته للجزائر بعد جولة قادت خصمه، نائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، إلى دول أفريقية في محاولة لكسب الشرعية.

وأدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص وتشريد 7.5 مليون. (الحرة)