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مكتب نتنياهو: اجتماع باريس حول الحرب في غزة كان "بنّاء"

Lebanon 24
28-01-2024 | 14:28
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اجتماع الأحد في باريس بين مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين حول وقف لإطلاق النار في غزة كان "بنّاء"، متداركا أنه "لا يزال هناك خلافات بين الأطراف".
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وذكر بيان مكتب نتنياهو أن إسرائيل كانت ممثلة برئيسي الموساد (الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (الاستخبارات الداخلية).

ولفت إلى أن الأطراف المعنيين "سيواصلون مباحثاتهم هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى".
 
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