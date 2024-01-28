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عربي-دولي

المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى الهجوم على قاعدة "التنف"

Lebanon 24
28-01-2024 | 15:10
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تبنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد مسؤولية الهجوم على قاعدة "التنف" الأميركية بين سوريا والأردن، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أميركيين واصابة 25 آخرين.
 
وأكدت المقاومة الإسلامية العراقية في بيانها  أنها "ستواصل شن هجماتها  ضد القواعد الأمريكية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 114 يوما".
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وأضافت المقاومة في بيانها أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أميركية 3 منها قي سوريا وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.
ونفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على القاعدة الأميركية داخل أراضيها، فيما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق، "مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".
 
ومن جانبه قال البنتاغون إن "ما تعرضت له القوات الأميركية في الأردن تصعيد خطير".
كما أفاد البيت الأبيض بأن "وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا الرئيس جو بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأميركية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية".  (RT)
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