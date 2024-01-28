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كامالا هاريس: واشنطن ستواصل محاربة الإرهاب

Lebanon 24
28-01-2024 | 15:25
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قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن الهجوم على القوات الأميركية على الحدود الأردنية السورية وأسفر عن قتل 3 جنود أميركيين، نفذته جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وأضافت هاريس أن واشنطن ستواصل محاربة الإرهاب وستحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم الذي تسبب في مقتل 3 جنود.
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وأفادت نائبة الرئيس الأميركي بأن الجنود الذين قتلوا كانوا ملتزمين تماما تجاه مواطنيهم الأميركيين وأمن أميركا وحلفائها وشركائها.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأميركية في الأردن تصعيد خطير.

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وتفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة، مؤكدة أنه تم استهداف قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية العراقية.
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