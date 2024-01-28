وزير الدفاع الأميركي: لن نتغاضى عن الهجمات على قواتنا وسنرد عليها

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.



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قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد إن الهجوم على القوات الأميركية نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق. وأضاف أوستن أن "القوات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على العسكريين الأميركيين، وسنتخذ الخطوات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وقواتنا في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة".قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد إن الهجوم على القوات الأميركية نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأميركية في الأردن تصعيد خطير.(RT)