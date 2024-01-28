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عربي-دولي

بالتركيز على الاقتصاد.. مصر تستأنف "الحوار الوطني"

Lebanon 24
28-01-2024 | 16:29
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أعلنت مصر، الأحد، استئناف جلسات "الحوار الوطني" وبدء مرحلة ثانية بالتركيز على الأوضاع الراهنة للاقتصاد الذي يواجه أزمة عميقة.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن "الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأهرام" الحكومية". 
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واحتلت مصر وفقا للبنك الدولي المركز الأول في الدول الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في نهاية 2023، كما شهدت ارتفاعات متتالية في المؤشرات العامة للتضخم خاصة فى أسعار الغذاء، بسبب الخفض المتتالي لقيمة الجنيه مقابل الدولار منذ 2016 وارتفاع فاتورة واردات الغذاء.

ومؤخرا، تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 65 جنيها رغم أن السعر الرسمي في البنك المركزي المصري لا يتجاوز 31 جنيها، وهو السعر الذي يمثل انخفاضا بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بما قبل آذار 2022.

وقال السيسي الأربعاء الماضي، إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.

والأحد، ذكر المنسق العام للحوار الوطني أنه "حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها". 

ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، خلال فترة أسبوعين. 
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