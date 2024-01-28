أوستن يتوعد: لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا

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توعد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية بقاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا في الوقت والمكان الذي تختاره بلاده.وقال أوستن في بيان نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "لن نتسامح مع الهجمات وسنتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا".كما أضاف أن "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وراء الهجمات المستمرة على القوات الأميركية في المنطقة"، لافتاً إلى أن الهجوم على القاعدة شمال شرقي الأردن استهدف قوات أميركية وأخرى للتحالف الدولي.كذلك أوضح أن القوات كانت منتشرة بالقاعدة للعمل على هزيمة تنظيم "داعش".