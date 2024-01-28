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عربي-دولي

كيم جونغ أون يُشرف على اختبار إطلاق صواريخ "كروز" من غواصة

Lebanon 24
28-01-2024 | 17:32
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة، في أحدث خطوة مثيرة للتوتر في شبه الجزيرة الكورية من قبل الدولة النووية.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إلى أن "صواريخ كروز حلقت في السماء فوق بحر الشرق.. لتضرب الجزيرة المستهدفة".
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