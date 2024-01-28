استهداف قواعد أميركية في الأردن وسوريا

Advertisement

أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها 4 قواعد أميركية في سوريا والأردن في هجمات أسفرت عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين بجروح.وأشارت الجماعة في بيان لها على حسابها عل تليغرام أن مسلحيها "هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".وأضافت أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأميركية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 114 يوما".