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عربي-دولي

فرنسا تحشد 15 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات المزارعين اليوم

Lebanon 24
28-01-2024 | 19:32
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم أمس الأحد عن تعبئة 15 ألف عنصر من قوات إنفاذ القانون اليوم الاثنين لتجنب أي تجاوز حول نقاط الحصار الثماني في "إيل دو فرانس" من جانب المزارعين المحتجين في البلاد.
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ونقلت محطة "بي اف ام" الإخبارية عن وزير دارمانان القول: "التعليمات الأولى هي ضمان عدم دخول الجرارات إلى المدن الكبرى"، مؤكدا أن "احتلال باريس وسوق رونجيس ومطارات باريس خطوط حمراء".
ودعا سكان إيل دو فرانس لعدم استخدام سياراتهم لأن حركة المرور ستكون صعبة للغاية في المنطقة.

جاء ذلك بعد إعلان نقابات المزارعين في فرنسا والمزارعين الشباب عن حصار على العاصمة باريس لفترة غير محددة، معتبرين أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.
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