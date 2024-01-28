بعد تلبية دعوة داعش لقتل المسيحيين.. مُطلقا النار بكنيسة اسطنبول بقبضة الأمن

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قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن السلطات التركية ألقت القبض على مسلحين اثنين قتلا شخصا بالرصاص، أمس الأحد، خلال قداس في كنيسة في إسطنبول ويُعتقد أنهما على صلة بتنظيم داعش.كان الوزير قال في وقت سابق إن الهجوم، الذي نددت به أنقرة، وقع الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية بمنطقة "صاري ير" في إسطنبول، واستهدف مواطنا تركيا مما أدى إلى مقتله أثناء القداس.وفي وقت لاحق، قال الوزير للصحفيين إن السلطات داهمت أكثر من 30 موقعا في أنحاء إسطنبول واعتقلت 47 شخصا حتى الآن. وأضاف أنه تم القبض على المشتبه بهما في إحدى المداهمات الأخيرة، بحسب رويترز.وقال يرلي قايا "كلا المشتبه بهما مواطنان أجنبيان. أحدهما من طاجيكستان والآخر روسي وبحسب تقييمنا فإنهما من تنظيم داعش" مضيفا أنه سيتم استجوابهما بشأن الهجوم.