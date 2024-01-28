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عربي-دولي

مكان استراتيجي مهم.. ما هو البرج 22 مسرح الهجوم على القوات الأميركية في الأردن؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 23:16
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في تطور لافت، قُتل 3 جنود أميركيين، أمس الأحد، في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري بالأردن يحمل اسم البرج 22.

فماذا نعرف عن الموقع؟
يقع البرج في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق، وفق وكالة رويترز.
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لا يعرف عن الموقع سوى القليل، لكنه يقع قرب قاعدة التنف الواقعة في الجهة المقابلة داخل الحدود السورية وتضم عدداً صغيراً من الجنود الأميركيين. واضطلعت قاعدة التنف بدور رئيسي في الحرب على تنظيم "داعش"، وكان لها دور أيضاً في الاستراتيجية الأميركية لاحتواء التمدد العسكري الإيراني في شرق سوريا.

كما يقع البرج 22 على مسافة قريبة بدرجة كافية من القوات الأميركية في التنف بحيث يمكن أن يساعد في دعم تلك القوات فضلاً عن استخدامه أيضاً في مكافحة المسلحين المدعومين من إيران بالمنطقة ومساعدة القوات على مراقبة ما تبقى من أعضاء "داعش".

القوات الأميركية بالأردن
يستضيف الأردن مئات المدربين الأميركيين، وهو واحد من الحلفاء بالمنطقة الذين يجرون تدريبات ممتدة مع قوات أميركية على مدار العام.

ومنذ بداية الصراع السوري عام 2011، أنفقت واشنطن مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان في إنشاء نظام مراقبة متطور يعرف باسم برنامج أمن الحدود لوقف تسلل المسلحين من سوريا والعراق.

غير أنه لا يعرف على وجه الدقة عدد العسكريين الأميركيين في البرج 22.

بايدن يتوعد
يذكر أن 3 من عناصر الجيش الأميركي قتلوا، وأصيب 34 على الأقل، أمس الأحد، في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حمّل الرئيس جو بايدن مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران وتوعد بالرد.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، أن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين استهدف "موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا يضم قوات أميركية تتعاون مع الأردن في مواجهة الإرهاب"، حسب فرانس برس. (العربية)


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