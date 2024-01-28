إيران تتبرأ من استهداف قاعدة البرج 22: لا علاقة لنا على الإطلاق!

نفى متحدث باسم البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة وجود أي صلة لبلاده بالهجوم على القوات الأميركية في قاعدة البرج 22 شمال شرقي الأردن، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".



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فيما اتهم الولايات المتحدة، بالتسبب، في تلك الهجمات بسبب ما وصفه بالاستفزاز ضد جماعات مسلحة في العراق وسوريا.



واعتبر أن تلك العمليات تأتي في إطار الرد على تلك الاستفزازات. وقال المتحدث الذي لم يكشف اسمه "لا صلة لإيران بأي شكل من الأشكال بالهجوم".فيما اتهم الولايات المتحدة، بالتسبب، في تلك الهجمات بسبب ما وصفه بالاستفزاز ضد جماعات مسلحة في العراق وسوريا.واعتبر أن تلك العمليات تأتي في إطار الرد على تلك الاستفزازات.

ورغم هذا التبرؤ غير الرسمي حتى الآن بمعنى غير الصادر عن مراجع حكومية عليا في إيران، فإن الهجوم يفاقم بلا شك التوتّرات في المنطقة ويغذّي المخاوف من توسّع نطاق الحرب التي تفجرت في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، إلى نزاع قد يشمل إيران في شكل مباشر.



وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، ما يضع الرئيس الأميركي جو بايدن في موقف محرج أمام سيناريوهات للرد، فيما يخوض سباقاً انتخابياً حساساً لولاية ثانية في البيت الأبيض.(العربية)