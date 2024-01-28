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عربي-دولي

كانت مخصصة لشراء أسلحة... أوكرانيا: مسؤولون سرقوا 40 مليون دولار

Lebanon 24
28-01-2024 | 23:36
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تآمر موظفون من شركة أسلحة أوكرانية مع مسؤولين في وزارة الدفاع لاختلاس ما يقرب من 40 مليون دولار مخصصة لشراء 100 ألف قذيفة هاون للحرب مع روسيا، حسبما أفاد جهاز الأمن الأوكراني.
وقال جهاز الأمن الأوكراني في وقت متأخر  السبت إنه تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص، مع اعتقال شخص واحد أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية. وإذا ثبتت إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
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ويأتي التحقيق في الوقت الذي تحاول فيه كييف تضييق الخناق على الفساد في محاولة لتسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وطالب مسؤولون من الكتلتين بإصلاحات واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع قبل أن تتمكن كييف من الانضمام إليهم.
وتم انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بناء على وعود لمكافحة الفساد في عام 2019، قبل وقت طويل من غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في شباط 2022.
 
وصور كل من الرئيس ومساعديه الإقالات الأخيرة لكبار المسؤولين، ولا سيما إيفان باكانوف، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، في تموز 2022، كدليل على جهودهم للقضاء على الكسب غير المشروع.
يقول مسؤولون أمنيون إن التحقيق الحالي يعود إلى اب 2022، عندما وقع المسؤولون عقدا لقذائف مدفعية بقيمة 1.5 مليار هريفنيا (39.6 مليون دولار) مع شركة الأسلحة لفيف أرسنال.
وبعد تلقي الدفع، كان من المفترض أن يقوم موظفو الشركة بتحويل الأموال إلى شركة مسجلة في الخارج، والتي ستقوم بعد ذلك بتسليم الذخيرة إلى أوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتم تسليم البضائع أبدا، وبدلا من ذلك تم إرسال الأموال إلى حسابات مختلفة في أوكرانيا والبلقان، حسبما قال المحققون. ويقول المدعي العام الأوكراني إن الأموال صودرت منذ ذلك الحين وستعاد إلى ميزانية الدفاع في البلاد. (سكاي نيوز)

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