Advertisement

عربي-دولي

"شعرت بالاشمئزاز"... رئيس إسرائيل يتهم "العدل الدولية" بتحريف كلامه

Lebanon 24
28-01-2024 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1158090-638421075922279947.jpg
Doc-P-1158090-638421075922279947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ محكمة العدل الدولية بتحريف كلماته في حكم أمر إسرائيل باتخاذ خطوات لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.


واستشهد حكم المحكمة يوم الجمعة بسلسلة من التصريحات التي أدلى بها القادة الإسرائيليون كدليل على التحريض واللغة اللاإنسانية ضد الفلسطينيين، تضمنت تعليقات أدلى بها الرئيس إسحاق هرتسوغ بعد أيام من هجوم حماس عبر الحدود في 7 تشرين الاول والذي ردت عليه إسرائيل بشنها حربا بلا هوادة على القطاع.
Advertisement
وفي معرض حديثه عن الفلسطينيين في غزة في مؤتمر صحفي عقد في 12 تشرين الاول، قال هرتسوغ إن "أمة بأكملها" كانت مسؤولة عن المذبحة، حسبما أشار تقرير محكمة العدل الدولية، لكن رئيس إسرائيل قال إن "المحكمة تجاهلت تعليقات أخرى في المؤتمر الصحفي نفسه الذي قال فيه إنه "ليس هناك أي عذر" لقتل المدنيين الأبرياء، وأن إسرائيل ستحترم قوانين الحرب الدولية.
وصرح هرتسوغ يوم الأحد: "لقد شعرت بالاشمئزاز من الطريقة التي حرفوا بها كلماتي، باستخدام اقتباسات جزئية ومجزأة للغاية بهدف دعم ادعاء قانوني لا أساس له من الصحة".
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ومنذ 7 تشرين الاول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة 26 ألفا و422 قتيلا ووأكثر من 64 ألف مصابا معظمهم من الأطفال والنساء. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:58 | 2024-01-29
02:29 | 2024-01-29
02:24 | 2024-01-29
02:21 | 2024-01-29
02:13 | 2024-01-29
02:13 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24