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عربي-دولي
بسبب غزة.. نائبة تواجه عقوبة تعليق العضوية من قبل حزب العمال البريطاني!
Lebanon 24
28-01-2024
|
23:48
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اعتذرت نائبة عن حزب العمال البريطاني عما وصفتها بـ"الإساءة" حول الإبادة التي تحصل في غزة، وذلك بعد أن أحالها حزب العمال للتحقيق مع تجميد عضويتها.
وكانت النائبة كيت أوسامور، وهي من الجناح اليساري للحزب، قد كتبت في ذكرى الهولوكست باعتبارها إبادة جماعية لليهود، لكنها أشارت أيضا إلى الإبادة الجماعية في غزة.
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وعلى إثر ذلك، قررت قيادة الحزب تجميد عضويتها في المجموعة البرلمانية للحزب، بانتظار انتهاء التحقيق معها.
واضطرت أوسامور للاعتذار عما وصفتها بـ"الإساءة"، وكتبت على منصة إكس قائلة: "يوم إحياء ذكرى الهولوكست هو يوم لتذكر ستة ملايين يهودي قتلوا في الهولوكست والإبادات الجماعية التي حصلت منذ ذلك الوقت".
وأضافت: "أعتذر عن الإساءة التي تسببت بها إشارتي على الكارثة الإنسانية في غزة كجزء من الذكرى".
ولاحقا كتبت أوسامور: "اليوم يوم إحياء ذكرى الهولوكست، عندما نجتمع سوية ونتذكر كل الذين قتلوا خلال الهولوكست والمحاكمات النازية للمجموعات الأخرى. كذلك فإننا لن ننسى الذين قتلوا في الإبادات الجماعية الأخرى، التي تبعتها في كمبوديا ورواندا والبوسنة ودارفور"، متجنبة ذكر غزة.
المصدر: عربي21
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