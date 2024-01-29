بالأرقام: 8 دول عربية فقط تشارك بدعم الأونروا.. إليكم حجم المساعدات





وتشكل قرارات عدد من الدول الغربية بتعليق تمويلها للأونروا مخاطر كبيرة على مستقبل المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين، ودورها الإغاثي في الحرب الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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من هنا، ما هي حصة العرب من عملية الدعم هذه؟ تعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غالبية نفقاتها السنوية، على التبرعات المالية المقدمة من الدول المانحة، ما يؤثر بشكل كبير على عملها، بعد تعليق دول غربية لتمويلها.وتشكل قرارات عدد من الدول الغربية بتعليق تمويلها للأونروا مخاطر كبيرة على مستقبل المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين، ودورها الإغاثي في الحرب الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

أظهرت ميزانية الأونروا أرقاماً جديدة للتبرعات المقدمة من الدول العربية، مقارنة بما هو مقدم من الدول الأخرى، واحتلت السعودية المركز الأول عربياً في تقديم المساعدات للأونروا.



لكن المساعدات المالية السعودية لا يتجاوز حجمها 8% فقط من مساعدات الولايات المتحدة، الأعلى في حصة التبرعات للأونروا، والبالغة (344 مليون دولار).



ولا يتجاوز إجمالي قيمة التبرعات العربية المقدمة للأونروا (70 مليون دولار)، ما نسبته (6%) فقط من إجمالي التبرعات الدولية لوكالة الغوث، والمقدرة بمليار و174 مليون دولار.



وبحسب الأرقام، فإن السعودية تقدم (27 مليون دولار)، والكويت (12 مليون دولار)، وقطر (10 ملايين ونصف مليون دولار)، وفلسطين (5 ملايين و760 ألف دولار)، والأردن (4 ملايين و241 ألف دولار).