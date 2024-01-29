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رسالة من القسام لإسرائيل: "من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم"(صورة)

Lebanon 24
29-01-2024 | 00:36
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شددت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، قائلة إن "من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم".

جاء ذلك في صورة تعبيرية نشرتها "القسام" عبر حسابها في منصة "تلغرام"، وأشارت إلى عبور فصائل المقاومة الفلسطينية إلى ما يعرف بغلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، ضمن معركة "طوفان الأقصى".
 
وحملت الصورة التعبيرية عبارة "من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم"، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي الكبير لدولة الاحتلال الذي كشف عنه هجوم المقاومة الفلسطينية المباغت صباح السابع من أكتوبر.
 
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يأتي ذلك بعد 115 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وسط فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.
المصدر: عربي 21
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