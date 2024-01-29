رسالة من القسام لإسرائيل: "من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم"(صورة)

شددت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، قائلة إن "من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم".



جاء ذلك في صورة تعبيرية نشرتها "القسام" عبر حسابها في منصة "تلغرام"، وأشارت إلى عبور فصائل المقاومة الفلسطينية إلى ما يعرف بغلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وحملت الصورة التعبيرية عبارة "من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم"، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي الكبير لدولة الاحتلال الذي كشف عنه هجوم المقاومة الفلسطينية المباغت صباح السابع من أكتوبر.