بتهمة التجسس لصالح "الموساد".. إيران تعدم 4 متهمين

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أعدمت إيران، فجر اليوم الاثنين، شنقًا 4 رجال دينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” في إطار خطّة لتخريب موقع دفاعي إيراني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائيّة في إيران.وأشارت وكالة "ميزان أونلاين" إلى أن المتهمين الأربعة أوقفوا في 23 تموز 2022 أثناء إعدادهم لصالح الموساد عملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة في وسط إيران.(سكاي نيوز عربية)